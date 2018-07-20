Криптовалюта і блокчейн в Україні: міфи, рішення та перспективи

Чи має Україна криптомайбутнє, для чого потрібен блокчейн, і як він вирішить проблему з корупцією – читайте в ексклюзивному інтерв’ю Фактів ICTV.

– Я прийшов у цей світ для того, щоб змінити його на краще. Коли я це усвідомив – почав пробувати. Побачив, що у мене виходить, і від цього отримую справжню насолоду, – пояснює чоловік з палаючими блакитними очима.

Ми познайомилися на iForume, де він в якості спікера проводив огляд процесів ринку криптовалют і блокчейна у 2018 році.

Вже тоді я знала, що безумовно маю поговорити з цією людиною.

Мого візаві звуть Михайло Чобанян, він засновник благодійного фонду розвитку соціальних інновацій CryptoРусь і першої публічної Української біржі криптоактивів Kuna.io. Разом з однодумцями він також створив і очолив Блокчейн Асоціацію України.

Михайло також бере участь у проекті Нові лідери, де захищає ідею простору для реалізації проектів на інноваційних технологіях, що надасть принципово нові можливості розвитку у всіх сегментах національної економіки.

Передові технології радикально змінюють цілі галузі економіки приголомшливо швидкими темпами.

Той факт, що світ вже переступив поріг Четвертої індустріальної революції, – очевидний, проте не для всіх.

Ми вирішили разом з Михайлом Чобаняном розвіяти міфи про криптовалюту, розібратися, як блокчейн допоможе нашій країні і окремим проектам, а також поговорили про криптомайбутнє України.

Далі – пряма мова.

Ідеологія

Я публічно з 2014 року займаюся “евангелістичною” діяльністю криптовалют і блокчейна, тому що для мене це ідеологія. А ідеологія – якщо взяти піраміду Маслоу – це найвищий ступінь.

Відповідно, коли ти міняєш ідеологію або обираєш ідеологію, то у тебе змінюється все, що нижче за Маслоу, у тому числі твоя поведінка.

Є прекрасна фраза: “Звичай – друга натура. Звичай змінює переконання, а переконання впливають на поведінку. Хочемо змінити поведінку – змінюємо звичаї та переконання”. Звичай – це і є ідеологія. Це мій шлях, як змінити країну.

Я вчився в Англії, Америці, Гонконці, трохи у Мюнхені. Трохи пожив у Пакистані. Десь навчався, десь працював, але мені це все чуже, не моє.

Мені комфортніше тут, незважаючи на все, що відбувається. І менталітет, і природа, і клімат, і енергетика.

І, допустимо, якщо ми беремо Київ, то мені подобаються його розміри – місто до 5 млн дуже комфортне для мене, тому що в ньому є достатня концентрація бізнесу і можливість, щоб у людини були всі блага.

Мені цікаво вирішувати глобальні важкі завдання. Я для себе, проходячи через катарсис, зрозумів, що це моє призначення. Тому я кайфую від того, що я роблю.

З 2014 року я пропагував свою ідею, тому що вона кардинально відрізняється від усіх попередніх ідей, які у нас до цього людство знало.

Це ідея прямої демократії, свободи вибору, дії, фінансової свободи. Вона дозволяє тобі реалізуватися у світі, де править блокчейн.

Є люди, яким це заходить, є ті, кому це ще рано, так само як і будь-яка книга – вона чекає часу, поки людина зможе її усвідомити.

З кінця 2015 року я перейшов до створення систем. Перша система, яку я створив, це біржа. Вона у меня є досі.

Далі я почав входити у більш соціальні проекти, наприклад Blockchain HUB – це перший (другий, до цього був прототип) проект, коли ми говоримо про створення фізичної інфраструктури, де могла б розвиватися ця ідеологія, куди б могли стікатися люди, які вже заражені цим.

Є приклади продуктів, які наші співвітчизники створили. Їх потрібно десь протестувати, в ідеалі це робити там, де люди вже розуміють, що і як. Тому я створив таку міні-країну у країні.

Наступне, що я зараз хочу запустити на Нових лідерах – це все те ж саме, що ми бачимо у хабі, лише оцифрувати і створити його віртуально.

Світ іде з оффлайну в онлайн. Державу зараз потрібно повністю перевести в інтернет.

Цей тренд є, він прекрасний, немає сенсу проти нього йти, тому що він нам дозволяє дійти абсолютно до всіх громадян, у яких є доступ до інтернету.

Наше завдання – створити платформу, яка дозволить створити те ж саме, що я роблю у хабі, але в інтернеті.

Ця платформа дозволяє вирішувати багато проблем. Перше – всілякі соціальні ліфти. Ми говоримо не лише про політичні, а й про економічні.

Я говорю про широку платформу, де кожен зможе виставляти свої комерційні проекти, соціальні, себе як проект. Ідеш ти в політику, у президенти, шкільну асоціацію чи голосуєш за голову ОСББ – варіантів дуже багато.

А блокчейн вже вирішує проблему корупції. У блокчейні неможливо нічого видалити заднім числом, змінити чи скасувати.

Відповідно, я, як новий лідер, можу зареєструватися на своїй новій платформі і задекларувати, що я хочу запустити свій проект. Як тільки я цю інформацію записав, я її вже не зможу видалити, і ніхто цього зробити не зможе.

Так, люди дивляться, голосують не голосують, проходить час. Пізніше, наприклад, я хочу запустити магазин і мені потрібні партнери, які готові додатково профінансувати мій проект.

Вони заходять на платформу і дивляться: Михайло Чобанян. Він уже виступав з такою програмою, подивимося, що він з нею зробив: запустив, в Нових лідерах брав участь, щось обіцяв: виконав чи ні – це все видно і поміняти неможливо.

Так створюється репутаційна платформа, де чітко видно, що ти обіцяв, що робив, що не робив, де були протиріччя тощо.

Ось цієї штуки у нашій країні не вистачає. І ми говоримо про репутацію не лише фізосіб, а й юросіб, компаній, партій – та все.

Ця платформа дозволяє абсолютно будь-якому громадянину мати рівні права з іншим громадянином, тому що для блокчейна всі рівні, незалежно від прізвища, соціального статусу, расової приналежності, політики, релігії, стану капіталу, банківських рахунків.

Дії всіх однаково записуються і моніторяться.

Блокчейн. Чому про нього говорять усюди, не знаючи, що це

– Це модно. Навіть наші політики вже використовують незрозуміле слово “блокчейн”.

Почнімо зі слів “блок” і “чейн”. Блок – це блок, чейн – ланцюжок. Об’єднуємо – виходить ланцюжок блоку. Відповідно, це технологія зберігання даних, якась методика для баз даних.

Особливість в тому, що твої дані збираються.

Якщо просто! Уявімо зошит і починаємо записувати у нього якісь дані рядками, пишемо, поки не доходимо до останнього рядка. Потім об’єднуємо все в одне речення, в якому буде вся суть (рецензію). Якщо ми змінимо що-небудь на цій сторінці, то рецензія теж зміниться, але математично це неможливо.

Блок – це наша сторінка. Ми можемо лише додавати рядки, не можемо чисто математично нічого видалити чи змінити.

Кожна нова унікальна рецензія є стартом для наступної.

Виходить, що це база даних, в якій неможливо змінювати щось заднім числом, видаляти, а можна лише записувати нову інформацію.

Якщо ми впровадимо блокчейн у всілякі голосування, то у нас не буде проблем і корупції на різних рівнях.

Крипта й Україна

– Нещодавно спливла цікава статистика. Я б не хотів сказати, що в неї сильно вірю, але згідно з опитуванням Kantar TNS, 13% населення (18-55 років) має криптовалюту.

Якщо говорити про кількість криптовалюти на руках у населення, я думаю, це мільярди доларів.

У нас вже є три законопроекти. Починаючи з лютого цього року, ними займається робоча група. Пишуть закон профільні юристи. Від Верховної Ради у нас працює Олексій Мушак. У цю робочу групу входять і Комісія з цінних паперів, і Нацбанк, і Держфінмоніторинг, і запросили також силовиків, щоб вони заздалегідь знали.

Ключове те, що в ньому беруть участь представники ринку. Але є чиновники, які жодного відношення до криптовалюти не мають, вони ніколи її навіть не пробували, але при цьому пишуть подібний закон. Це неправильно.

Тому ми у лютому зібралися і написали, що хочемо від цього закону. Написали перший драфт, показали, внесли коректування, потім другий драфт, третій – і ось зараз у нас уже на виході четвертий, який ми реєструватимемо.

Обговорення законопроекту робимо відкритими. Всі зустрічі під запис, проводили публічні дискусії. Тому восени, сподіваюся, депутати проголосують за нього – і ми побачимо свій закон по криптовалюту.

Закон цей потрібен лише криптобізнесу, а саме бізнесу, який займається обміном. Тих, хто використовує крипту в особистих цілях, цей закон не стосуватиметься. У нас криптовалюта не заборонена. У Конституції написано, що ми громадяни вільні, тому і використовуємо свою свободу.

Єдине, що стосуватиметься фіз- і юросіб у цьому законі, це те, що ми прописуємо як правильно платити з цього податки.

Ми пропонуємо наблизити їх до умов по ФОП 3-ї групи, коли у тебе 5% податок. Він зрозумілий, легко адмініструється і набагато нижчий, ніж де-небудь у світі.

Використання криптовалюти

Централізована криптовалюта, така як біткоін, не користуватиметься популярністю як засіб платежу для щоденних витрат. Для цих цілей є більш простий інструмент, зокрема гривня. Він зрозумілий і стабільний.

Наприклад, біткоін може скакати +- 10% на день, але бізнес ніколи не використовуватиме такі інструменти, особливо бізнеси, у яких маржинальність може бути один відсоток.

Тому децентралізовані криптовалюти як щоденний засіб платежу – ні, а ось як засіб платежу транскордонний, для великих сум – шикарно працює, швидка оплата чогось в інтернеті – клас, але не купівля кефіру, хліба, молока тощо.

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Для таких цілей у нас буде криптогривня. До речі, Карбо увійшла у топ-10 найбільш захищених щодо анонімності.

Ми йдемо до того, що буде національна крипта, ви створюватимете свою криптовалюту, компанії будуть створювати. Ми рухаємося у правильному напрямку.

Міфи

– Відмивання грошей, фінансування тероризму, наркотики, дитяча порнографія, зброя – це п’ять міфів, які дуже люблять противники криптовалюти.

Для цих речей криптовалюту використовуватиме лише малограмотний підпільний бізнесмен. Тому що вона залишає слід.

Якісь дрібні транзакції можуть проходити, проте левова частка йде через долар США. Ми ж не говоримо, що долар – це зло, його потрібно заборонити і очорнити, бо через нього йдуть хабарі.

Так, бувають поодинокі випадки, але це не масовий характер, що криптовалюта тримається лише на терористах.

Команда

З проектом Нові лідери у мене концепція наступна – я не є комп’ютерним розробником, я – лідер цього проекту. Не менеджер, а СЕО.

Моє завдання – мета, стратегія, візія, місія. Я поєдную людей, дивлюся, які ресурси необхідні.

Далі, я дивлюся, хто вже зробив аналогічні проекти у світі.

Щодо технічної частини у мене вже є команда, яка реалізувала проект відсотків на 90. По маркетингу вже є команда, яка знає, як правильно просувати.

Це не має бути проект імені Михайла Чобаняна, це громадський проект. Він в опенсорс і повинен належати народу, а не мені. Інакше, чим це буде краще від того, що ми маємо зараз.

Проект буде децентралізовано, і я просто є лідером, який його пушить, просто тому що я це вмію робити добре.

Терміни

До кінця року. У будь-якому випадку, прототипи ми побачимо вже у жовтні-вересні.

Це не пов’язано з законопроектом.

Спілкувалася Валерія Маліцька