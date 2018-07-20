Куди піти на вихідних у Києві: 5 подій вікенду

Цей вікенд порадує жителів столиці різноманітними музичними заходами і не тільки.

Кияни зможуть відвідати блюзовий концерт одного з представників старої школи Кіта Данна або ж послухати джаз у ботанічному саду.

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Також можна сходити на Кураж Базар, темою якого цього разу буде всіма улюблений серіал Друзі.

Факти ICTV підготували список найкращих заходів вихідних.

My Digital Enemy

Фото: Facebook

ЮБК

21 липня, 22.00

Вартість: 100 грн

Купити квитки можна на місці

Живі легенди електронної музики MDE на ЮБК! Британський проект MDE створює величезний ажіотаж у світі танцювальної музики і є найуспішнішим house-проектом протягом останніх кількох років. MDE співпрацює з престижним лейблом Insomnia records, гастролює на EDC Лас-Вегасі і випускається на лейблах Toolroom, Spinnin, Skint, Ministry Of Sound, Zulu Records. Проект не виходить з топ-рейтингу ротацій на світових станціях і підриває всі континенти своїми хітами.

Також можна буде почути Dima Green, Red Royal, A. Dublinjah і Ivan Deyanov.

Кураж Базар

Фото: Facebook

Арт-завод Платформа

21-22 липня

Вартість: 100 грн (30 грн з них відправляються на благодійність), для дітей до 12 років, людей з інвалідністю, вагітних, пенсіонерів, ветеранів АТО, іменинників, людей у весільних сукнях і з індичкою на голові вхід безкоштовний.

Час роботи:

Субота, с 11.00 до 01.00

Неділя, с 11.00 до 23.00

Купити квитки можна на місці

Чи любите ви Друзів так само, як і ми? Чи любите ви їжу так само, як Джої? Вмієте танцювати, як Чендлер? Розбираєтеся в нарядах, як Рейчел? У вихідні, 21 і 22 липня на Арт-заводі Платформа зберуться справжні друзі і будуть торгувати своїми старими і новими речами, прогулюватися по території майже Центрального парку, робити пікніки з сендвічами і піцою, танцювати, сміятися так, ніби Чендлер завжди поруч, і влаштовувати такі ж знатні вечірки, як у 20-ій квартирі!

На Кураж Базарі буде настільний футбол всюди, показ серіалу цілий день, величезний Твістер, куточок з настільними іграми, уроки покеру, акторської майстерності, самооборони і французької мови, рекорд на безперервне кидання м’яча, фотозони з індичкою, реслінгом і багато іншого.

Keith Dunn

Фото: Facebook

Мистецький Арсенал

22 липня, 20.00

Вартість: 350-400 грн

Придбати квитки можна тут

Протягом своєї більш ніж сорокарічної музичної кар’єри Кіт Данн об’їздив з концертами практично всю земну кулю. Цей блюзмен є одним з останніх представників тієї самої, старої школи. На гармоніці він вчився грати у Біллі Боя Арнольда і Уолтера Хортона, поради з написання пісень йому давав Віллі Діксон, на його вокальну манеру вплинув чиказький блюз, а на концертах весь цей автентичний коктейль Кіт доповнює шаманськими ритмами дельти Міссісіпі, ємко і точно називаючи свій стиль trance blues.

Сидячи біля комп’ютера, можна нескінченно довго цитувати фразу “блюз-це коли хорошій людині погано”. Відвідавши концерт Кіта Данна, стає зрозуміло, що живий блюз — це коли всім добре!

Botanica Jazz — Sinatra

Фото: Facebook

Ботанічний сад ім. М. Гришка

21 липня, 20.00

Вартість: 250-450 грн

Придбати квитки можна тут

Botanica Jazz в Ботанічному саду ім. М. Гришка – це концерт-присвята одному з найвидатніших голосів в історії світової музики, легендарному Френку Сінатрі!

Улюблені мелодії в джазовому аранжуванні виконає квінтет віртуозного піаніста, лідера сальса-бенд DisLOCAdos – Іллі Єресько. Вокальні партії великого Френка виконає знайомий багатьом за проектом Голос вокаліст Роман Руссу.

Екскурсія по червоній гілці метро

Фото: Facebook

Київський метрополітен, станція Арсенальна

21 липня, 12.00

Вартість: 130-150 грн

Реєстрація на екскурсію тут

Купити квитки можна на місці

Кожна з 52 станцій столичного метро є своєрідним відображенням своєї епохи; по кожній з них можна розповісти свою історію, а деяким з них можна було б присвятити окрему книгу.

На цій екскурсії розповідатиметься історія першої і найстарішої лінії Київського метро – вона нам знайома як червона лінія і має офіційну назву Святошинсько-Броварська. Екскурсія пройде по деяким із станцій, де можна буде послухати історію їх появи та будівництва; дізнатися, як змінювалися з плином часу проекти станцій і які інженерні новинки довелося застосовувати, щоб два протилежних кінця міста отримали швидкий і надійний транспортний зв’язок.

До речі, 25 і 26 липня відбудеться найочікуваніший український фестиваль року UPark Festival 2018. У квітні організатори оголосили фінальний лайн-ап.