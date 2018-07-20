Мамуська, не рви серце! Відверті спогади мами Шеремета

Мама Павла Шеремета Людмила Станіславівна розповіла, як жила весь цей час і пояснила, чому вбивцю її сина досі не знайшли.

До другої річниці від дня загибелі журналіста білоруське Єврорадіо і український телеканал Громадське взяли в Мінську інтерв’ю у його матері Людмили Шеремет.

– Як і в перший день, коли дізналася, що він загинув. Нічого не змінилось. Які це можуть бути почуття? Почуття величезної втрати найближчої людини, своєї дитини, – розповідає Людмила Станіславівна.

Також вона додала, що все залишилося колишнім, крім її виходу на пенсію.

– А внутрішньо, звичайно, змінилася. Таке враження, що я живу у вакуумі. Все, що відбувається, проходить повз мене, а я в надувній мильній бульбашці і тільки споглядаю потік життя, людей і те, що навколо, – підкреслює жінка.

Людмила Станіславівна зазначає, що не знає чому справа її сина досі не розкрита.

– Мені не хотілося б, щоб постраждав хтось невинний через те, що у них щось не виходить, або є якісь інші причини, щоб не розкривати цю справу. Тому що такі прецеденти є. Мені просто цікаво, хто ж ця людина, хто так боявся Павла. Як треба було боятися і ненавидіти мого сина, щоб взяти і ось так, звірячим чином, позбавити життя?, – підкреслює Людмила Станіславівна.

Також вона розповіла про свої спогади про сина.

– Найяскравіше – його народження: дуже красиво, з піднятою рукою, і мені сказали, що він просалютовал цьому життю. Я дуже любила його, а як інакше? Батьки по-іншому не можуть. Я з ним розмовляю, щось розповідаю, раджуся, прошу допомоги. У нього був такий вираз: Мамуська, рви серце. Тому я намагаюся не плакати, але це не завжди виходить, – каже жінка.

Раніше Факти ICTV писали, що у поліції заявили, що слідство встановило особу, яка може бути причетна до вбивства Шеремета, але поки її не ідентифіковано.

Фото: Скріншот з відео

Відео: Euroradio Live