Москалькова поговорила з Сенцовим і показала фото

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова поспілкувалася у режимі відеоконференції з українським режисером, політв’язнем Олегом Сенцовим.

Про це вона заявила на своїй сторінці в Instagram і опублікувала скріншот з Олегом Сенцовим.

– Олег розповів, що веде електронну переписку з мамою, а право на дзвінки використовує для спілкування з сестрою, багато читає, зазначив, що в колонії хороша бібліотека, – написала Москалькова.

Омбудсмен також додала, що нещодавно в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Сенцов знаходиться мало не у критичному стані, але він сам сьогодні сказав, що в цьому питанні часто згущують фарби.

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Нагадаємо, Олег Сенцов у російській колонії Білий ведмідь 14 травня оголосив голодування і закликав звільнити всіх українських політв’язнів.

Фото: УНІАН