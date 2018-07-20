Москалькова поговорила з Сенцовим і показала фото

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова поспілкувалася у режимі відеоконференції з українським режисером, політв’язнем Олегом Сенцовим.
Про це вона заявила на своїй сторінці в Instagram і опублікувала скріншот з Олегом Сенцовим.
– Олег розповів, що веде електронну переписку з мамою, а право на дзвінки використовує для спілкування з сестрою, багато читає, зазначив, що в колонії хороша бібліотека, – написала Москалькова.
Омбудсмен також додала, що нещодавно в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Сенцов знаходиться мало не у критичному стані, але він сам сьогодні сказав, що в цьому питанні часто згущують фарби.
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Беседовала с Олегом Сенцовым в режиме видеоконференции. Почти полчаса говорили о состоянии его здоровья, о том, как он общается с родными и семьей. Олег рассказал, что ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека. Прошу средства массовой информации как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова. Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски.
Нагадаємо, Олег Сенцов у російській колонії Білий ведмідь 14 травня оголосив голодування і закликав звільнити всіх українських політв’язнів.
Фото: УНІАН