Мирова угода з Газпромом за рішенням арбітражу неможлива – Нафтогаз

Сума пені, яку повинен сплатити Газпром Нафтогазу України за кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу, станом на 20 липня досягла $75 млн.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний комерційний директор Нафтогазу Юрій Вітренко.

– Газпром повинен заплатити нам за рішеннями арбітражу $2,56 млрд плюс вже $75 млн відсотків, а також компенсувати витрати на примусове стягнення. І поки не отримаємо ці кошти, ми будемо продовжувати примусове стягнення, заарештовуючи активи Газпрому по всьому світу, – написав він.

На його думку, Газпрому вже пізно просити про мирову угоду в суперечках в Стокгольмському арбітражі, рішення по яких вже винесено.

– Як ми сказали Газпрому на тристоронній зустрічі, мирова угода у вже прийнятих рішеннях арбітражу не є можливою. Це навіть суперечить сутності мирових угод – треба було про них домовлятися до прийняття остаточного рішення арбітражем. А зараз вже пізно просити мирову угоду у цих суперечках, – зазначив він.

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Також він нагадав, що Нафтогаз подав новий позов в Стокгольмський арбітраж із загальною сумою вимог на понад $12 млрд, за яким він готовий піти на угоду, якщо Газпром виплатить всю цю суму в позасудовому порядку.

– Наші вимоги є обґрунтованими, ми впевнені в нашій юридичній позиції. Якщо Газпром хоче мирову угоду у цих нових арбітражних процесах, він може в позасудовому порядку сплатити нам цю компенсацію, – написав він.

Вітренко наголосив, що судові розгляди між компаніями не повинні затримувати тристоронні переговори про транзит газу після 2019 року.

– Ну якщо хтось хоче штучно затягувати ці переговори або відкладати, то повинно бути відкладено і будівництво Північного потоку-2 як політичного і антиконкурентного проекту, – додав він.

Раніше Факти ICTV писали, що НАК Нафтогаз України звернувся до Апеляційного суду Швеції, щоб відновити процедуру виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Фото: politeka.net.