Наталія Білоусова: Капремонти великих парків проходять у всіх районах Києва

Сьогодні капітальні ремонти великих парків проводяться у всіх районах Києва.

Про це розповіла тимчасово виконуюча обов’язки генерального директора комунального об’єднання Київзеленбуд Наталія Білоусова в інтерв’ю Укрінформу.

– В цьому році Віталій Кличко поставив амбітне завдання – капітально відремонтувати по одному великому парку в районі. І зараз роботи проводяться, і в кожному парку вони на різних рівнях готовності. Кілька об’єктів ми вже відкрили, в деяких тільки почнуться роботи, – зазначила Білоусова.

За її словами, всі оновлені парки об’єднує те, що за прикладом парку Наталка на Оболоні в них передбачено тематичне зонування, яке враховує потреби різних груп.

– Тут і дитячі майданчики, і спортивні, і зони тихого відпочинку, де можна просто посидіти і насолодитися природою, і сучасні лавочки, урни, LED-освітлення, і, звичайно ж, озеленення з автоматичними системами поливу. При цьому кожен з парків унікальний, і щоб це зрозуміти, їх потрібно побачити, – підкреслила в. о. глави Київзеленбуду.

Вона навела приклади оригінальних рішень, реалізованих в різних зелених зонах столиці.

– Наприклад, в парку Відрадний є унікальний лабіринт, створений з кущів блискучого кизильника і прикрашений деревоподібними півоніями, встелений гранітною крихтою. Парк Перемога вже прославився своїми інсталяціями та арт-об’єктами, такими як японський куточок, екодиван, силуети тварин серед дерев, тут найбільша дитяча площадка. У Сирецькому парку буде незвичайна сцена для проведення різних заходів, свят і концертів, також встановлять альтанки для настільних ігор, – розповіла Наталія Білоусова.

У ряді парків, за її словами, буде збережена природна складова, але при цьому вони стануть сучасними і комфортними зонами відпочинку.

– Совки унікальні своєю природою, яку ми підкреслимо і збережемо, створюючи сучасний парк: по території природного лісу буде проходити ековеломаршрут, а вхідна група буде виділятися неповторною архітектурою. У парку Партизанської слави створимо п’ять унікальних фонтанів, подібних яким в Україні ще немає, оглядові майданчики на озеро і квіткові композиції. Працюючи над оновленням парків, ми створюємо емоції: унікальні, позитивні, ті, які хочеться запам’ятати, – зазначила в. о. керівника Київзеленбуду.

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Вона розповіла, що крім відкриття вже озвучених парків, в різних районах Києва будуть представлені оновлені сквери.

– Також ми відкриємо ще дві виставки квітів на Співочому полі, які завжди барвисті і щороку різні: традиційно до Дня Незалежності презентуємо колоритні об’єкти, і в жовтні – осінній фестиваль хризантем, – анонсувала Наталія Білоусова.