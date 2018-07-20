Ніяких референдумів під дулами автоматів! Геращенко виключила “вибори” на Донбасі

Ірина Геращенко виключила проведення на окупованій частині Донбасу будь-якого виду референдумів щодо статусу регіону.

Про це перший віце-спікер Верховної Ради України написала в Facebook.

– Ніяких референдумів під дулами автоматів і розміщеними під школами і дитсадками окупованого Донецька і Луганська російськими танками; ніяких референдумів, організованих на територіях, де 4 роки мізки громадянам промивають російська пропаганда і “лайфньюси”, які залякують людей “фашистами і хунтою”; ніяких референдумів, організованих маріонетками Кремля на окупованих Кремлем землях не буде, – написала вона.

Геращенко нагадала, що Мінські угоди передбачають проведення не референдуму, а місцевих виборів за українським законодавством.

– Ми твердо стоїмо на позиції, що РФ повинна виконувати Мінські угоди: припинити стріляти, припинити поставки техніки бойовикам, вивести свої війська з перешитими шевронами, “потіряшок” і зброю, звільнити заручників і повернути нам контроль над нашим кордоном, – додала вона.

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Нагадаємо, що раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з Дональдом Трампом у Гельсінкі запропонував влаштувати референдум на Донбасі.