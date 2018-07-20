PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Ніяких референдумів під дулами автоматів! Геращенко виключила "вибори" на Донбасі/

Ніяких референдумів під дулами автоматів! Геращенко виключила “вибори” на Донбасі

Ірина Геращенко виключила проведення на окупованій частині Донбасу будь-якого виду референдумів щодо статусу регіону.

Про це перший віце-спікер Верховної Ради України написала в Facebook.

– Ніяких референдумів під дулами автоматів і розміщеними під школами і дитсадками окупованого Донецька і Луганська російськими танками; ніяких референдумів, організованих на територіях, де 4 роки мізки громадянам промивають російська пропаганда і “лайфньюси”, які залякують людей “фашистами і хунтою”; ніяких референдумів, організованих маріонетками Кремля на окупованих Кремлем землях не буде, – написала вона.

Геращенко нагадала, що Мінські угоди передбачають проведення не референдуму, а місцевих виборів за українським законодавством.

– Ми твердо стоїмо на позиції, що РФ повинна виконувати Мінські угоди: припинити стріляти, припинити поставки техніки бойовикам, вивести свої війська з перешитими шевронами, “потіряшок” і зброю, звільнити заручників і повернути нам контроль над нашим кордоном, – додала вона.

Читайте: Путін: РФ і США опрацюють нові ідеї врегулювання конфлікту на Донбасі

Нагадаємо, що раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з Дональдом Трампом у Гельсінкі запропонував влаштувати референдум на Донбасі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Обмін політв’язнями: Геращенко назвала дату офіційного рішення РФ
Ірина Геращенко
Україна готова передати РФ ще 14 осіб – Геращенко
Це були ФСБшники: Геращенко відшила пранкерів від “Москалькової”
нато
Чому вступ до ЄС і НАТО треба закріпити в Конституції
геращенко
Коли Рада проголосує за зняття депутатської недоторканності
геращенко
Чому Україні потрібна президентсько-парламентська республіка
Ірина Геращенко
Прізвища росіян, яких можуть обміняти на українських політв’язнів
Ірина Геращенко
Геращенко назвала умову, за якої Москалькову пустять до Одинцова
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка