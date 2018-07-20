Обов’язково за це заплатить! МЗС України викликало посла Італії через заяву про Крим

Посол Італії Давіде Ла Чечілія повинен 23 липня з’явитися у МЗС, щоб дати пояснення з приводу скандальної заяви італійського віце-прем’єра Маттео Сальвіні щодо Криму.

Вчора The Washington post розповів, як італійський політик Маттео Сальвіні охарактеризував події 2014 року на Україні фейковими, порівнюючи їх із законним референдумом у Криму, на якому більшість громадян проголосували за приєднання до Росії.

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Сьогодні ж про те, що посла Італії викликав МЗС, повідомила заступник глави МЗС України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі 5 каналу.

– Він (посол) дуже приємна людина, і я розумію, що він не може відповідати за слова своїх політиків. Особливо, зважаючи на те, що цей політик (Маттео Сальвіні) їздив до Криму, щойно повернувся з Москви, де зустрічався з Путіним. Тому очікувати чогось іншого від людини, яка з 1990 року є функціонером Ліги Півночі не варто, – пояснила Олена Зеркаль.

– Хто виправдовує анексію,хто не вірить,що існує міжнародне право-обов’язково за це заплатить.Так воно завжди було в історії.А щодо Майдану-залиште нам право говорити,що це було і як.Адже це зроблено українцями.І за свободу ми заплатили свою дуже велику ціну, – написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

Нагадаємо, у США представили резолюцію по Криму.

Фото: Leonid Andronov/Dreamstime.com