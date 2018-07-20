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ООС: ворог відкрив вогонь біля Широкиного, трьох бойовиків знищено

За минулу добу на Донбасі бойовики 18 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, однак важке озброєння не застосовувалося, поранено одного військовослужбовця.

Про це повідомили в прес-центрі штабу Операції об’єднаних сил (ООС).

– Противник 18 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося… Вчора втрат серед захисників України немає, – йдеться у зведенні, опублікованому на сторінці прес-центру штабу в соцмережі Facebook у п’ятницю вранці.

Бойовики проявляли активність на усіх напрямках і вели прицільний вогонь по захисникам Кримського, Жовтого, Луганського, Світлодарська, Майорська, Авдіївки, Пісків, Кам’янки, Новотроїцького, Новомихайлівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного і Водяного.

– Своїми провокаційними діями окупанти намагалися змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь, щоб у подальшому звинуватити Україну в недотриманні оголошеного перемир’я, – відзначили в штабі.

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За даними української розвідки троє бойовиків загинули і один поранений.

Крім того, протягом поточної доби бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Широкиного і Водяного. Внаслідок прицільного вогню противника один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що конфлікт на Донбасі вдасться врегулювати.

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