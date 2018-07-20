Проб’є будь-яке укриття: армія отримає реактивні піхотні вогнемети РПВ-16

Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів (Шостка, Сумська область), що входить до складу державного концерну Укроборонпром, налагодив виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16.

РПВ-16 вдало пройшли приймально-здавальні випробування і найближчим часом посилять підрозділи української армії.

Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

– Реактивний піхотний вогнемет оснащений реактивною гранатою зі спеціальною термобаричною сумішшю. Термобарична зброя знищує противника завдяки створенню під час вибуху високотемпературного імпульсу, який супроводжується різким перепадом тиску. Вона також називається боєприпасами об‘ємного вибуху, – сказано у повідомленні.

Як додали у дежконцерні, фугасна дія 93-міліметрового пострілу вогнемета еквівалентна артилерійському снаряду великого калібру, тому ця зброя здатна знищувати легкоброньовану техніку на відстані близько одного кілометра і живу силу противника, яка знаходиться навіть за потужними укриттями.

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ФОТО: Укроборонпром