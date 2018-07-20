Путін запропонував Трампу референдум на Донбасі – Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін розповів російським дипломатам, що він запропонував президентові США Дональду Трампу провести референдум на Донбасі.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на двох осіб, які брали участь у закритому засіданні за участі Путіна та російських дипломатів у четвер, 19 липня.
Пропозиція Путіна полягає у проведенні референдуму на окупованих територіях Донбасу під міжнародним патронатом, під час якого місцеві мешканці мають висловитися щодо статусу цих територій.
Трамп попросив Путіна не обговорювати цю ідею під час прес-конференції після гельсінської зустрічі, щоб дати йому час її обдумати, розповів один із співрозмовників агентства.
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У Білому домі поки що не відреагували на прохання прокоментувати цю інформацію.
Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати деталі того, що говорив Путін про Україну на зустрічі, лише заявивши: “Були обговорені деякі нові ідеї. Вони будуть опрацьовуватися”.
Нагадаємо, Трамп висловив упевненість, що йому з Путіним вдасться врегулювати конфлікт на Донбасі.