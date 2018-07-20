Смертельна ДТП на Житомирщині – названа попередня причина

Причиною смертельної ДТП на Житомирщині, яка унесла 10 життів, міг стати людський чинник, а саме недотримання правил безпеки або швидкісного режиму.

Про це повідомив речник обласного управління ГУНП Алла Ващенко в коментарі 112 Україна.

Говорячи про можливі причини ДТП, Ващенко підкреслила, що дорога, на якій сталася ДТП, – рівна і забезпечена всіма засобами для безпеки руху.

– Це все потрібно з’ясовувати шляхом автотехнічних експертиз, оскільки водій маршрутки загинув. Інший водій зараз дає свідчення, – пояснила вона.

Читайте: Серйозна ДТП у Києві: авто в’їхало у пасажирський автобус

Нагадаємо, що сьогодні близько 10.40 у Житомирській області на трасі Київ-Чоп маршрутне таксі протаранило вантажівку. Внаслідок ДТП 10 чоловік загинули, 10 госпіталізували.

21 липня у Житомирській області – день жалоби за загиблими.