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Смертельна ДТП на Житомирщині – названа попередня причина

Причиною смертельної ДТП на Житомирщині, яка унесла 10 життів, міг стати людський чинник, а саме недотримання правил безпеки або швидкісного режиму.

Про це повідомив речник обласного управління ГУНП Алла Ващенко в коментарі 112 Україна.

Говорячи про можливі причини ДТП, Ващенко підкреслила, що дорога, на якій сталася ДТП, – рівна і забезпечена всіма засобами для безпеки руху.

– Це все потрібно з’ясовувати шляхом автотехнічних експертиз, оскільки водій маршрутки загинув. Інший водій зараз дає свідчення, – пояснила вона.

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Нагадаємо, що сьогодні близько 10.40 у Житомирській області на трасі Київ-Чоп маршрутне таксі протаранило вантажівку. Внаслідок ДТП 10 чоловік загинули, 10 госпіталізували.

21 липня у Житомирській області – день жалоби за загиблими.

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