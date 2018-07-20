Смертельна ДТП на Житомирщині: список загиблих і постраждалих

В результаті ДТП з участю маршрутного автобуса і вантажівки, яка сталася сьогодні вранці на трасі Київ-Чоп у Житомирській області загинув громадянин Грузії.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Згідно з повідомленням, станом на 17.00 відомо, що серед загиблих:

громадянин Грузії, 1962 р. н.,

житель м. Полонного Хмельницької області, 1974 р. н. (водій маршрутного автобуса),

житель с. Гульська Новоград-Волинського району, 2004 р. н.,

жителька м. Києва (уродженка Рівненщини), 1958 р. н.

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Також в медичні заклади Житомира доставлені:

жителька Ружинського району Житомирщини, 1993 р. н.,

житель м. Новограда-Волинського, 1963 р. н.,

житель м. Коростеня,

жителька с. Гульська Новоград-Волинського району, 1999 р. н.,

жителька р. Новограда-Волинського, 1975 р. н.,

ще 2 чоловіків, особи яких наразі встановлюється.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) КК.

Нагадаємо, сьогодні в Житомирській області на трасі Київ-Чоп маршрутне таксі протаранило вантажівку. В результаті ДТП 10 осіб загинули, 10 госпіталізовані.