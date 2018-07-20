США виділили $200 млн на українську армію

Посольство України у Сполучених Штатах Америки заявляє, що в США ухвалили рішення виділити Україні 200 мільйонів доларів на посилення безпеки і оборони у 2018 році.
Зазначені кошти будуть спрямовані на надання Україні військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення та підготовку Збройних Сил України, пише Посольство України у США на офіційній сторінці у Facebook.
Рішення Вашингтону про надання нашій державі $200 млн у 2018 році по лінії Пентагону є свідченням незмінності позиції США щодо підтримки України у її протидії російській агресії.
Крім цього, це є визнанням того, що Київ продовжує послідовний рух шляхом реформ сектору безпеки і оборони, свідченням чого, зокрема, є введення в дію президентського закону Про національну безпеку.
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Так, відповідні структури Міністерства оборони США вже розпочали процедури укладення контрактів на постачання військової техніки і надання послуг для оборонного сектору України у 2018 році.
Нагадаємо, у Сенаті США закликають посилити антиросійські санкції.
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