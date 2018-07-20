Створили передумови до надзвичайної ситуації – СБУ перевірить ДніпроАзот

СБУ почала перевірку посадових осіб ПАТ ДніпроАзот.

Служба безпеки України почала перевірку дій посадових осіб ПАТ ДніпроАзот, які привели до дефіциту рідкого хлору, повідомляє прес-служба СБУ.

– З 15 червня 2018 адміністрацією ПАТ ДніпроАзот в порушення договірних зобов’язань та без завчасного попередження призупинено виробництво та відвантаження рідкого хлору водопостачальним підприємствам України, що унеможливлює знезараження питної води, створює загрозу виникнення масових отруєнь та поширення епідемій, – йдеться у повідомленні.

За результатами перевірки слідчі СБУ приймуть рішення про кваліфікацію по КК України дій осіб, що причетні до штучного створення передумов до виникнення надзвичайної ситуації.

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До слова, ДніпроАзот готовий відновити виробництво рідкого хлору за умови, що буде підвищена ціна на відповідну продукцію.