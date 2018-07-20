Три різних сорти: як АТОвець зробив бізнес на воді

Колишній АТОвець Валерій Октябрський після служби відкрив власний бізнес з очистки звичайної води.

На сході України, коли Валерій служив в АТО, знання очистки води неабияк стали у нагоді.

Він із хлопцями власноруч змайстрував очищувач води, адже пити її там було просто неможливо. Важливі деталі для фільтрів їм надіслали, а саму установку зібрали власноруч.

Повернувшись зі служби, потрібно було годувати сім’ю. Валерій пішов до центру зайнятості, а паралельно почав думати про свою справу. Він згадав, що вміє найкраще – робити воду смачною і придатною для споживання, тож почав рухатися у цьому напрямку.

Валерій вирішив відкрити свій центр для фільтрації води та скористатися державною програмою для підприємців, яку пропонує центр зайнятості.

Для закупки матеріалів, оренди приміщення і всіх інших примочок потрібно було близько 80 тис. гривень. Значну частину витрат покрили кошти від центру зайнятості, а чого не вистачало – доклав із власних заощаджень.

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У майбутньому Валерій планує зробити мережу і готовий допомагати побратимам з АТО, які забажають відкрити центри з очищення води в інших містах.

За розрахунками Валерія, за 2-3 місяці його справа окупиться і більше людей питиме чисту воду.

Детальніше дивіться у сюжеті Ранку у Велику Місті:

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