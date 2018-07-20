Укртелеком замінить стаціонарні номери телефонів мобільними – дата

Укртелеком отримав добро від телеком-регулятору і почав пілотний проект по використанню мобільної мережі для організації послуг місцевої фіксованої телефонії.

Про це йдеться на сайті компанії. Таким чином, провід для організації зв’язку не знадобиться.

Рішення буде реалізовано за допомогою дочірнього 3G-оператора ТриМоб. У абонентів зберігається їх номер телефону, доступ до екстрених служб, порядок набору інших номерів, тарифні плани на фіксовану телефонію.

Єдине, що змінюється – це телефонний апарат. Укртелеком має намір здавати такі телефони в оренду. В Укртелекомі вважають, що таке рішення допоможе компанії прискорити відновлення фіксованої телефонії у місцях з великою кількістю крадіжок мідного кабелю.

Пілот почнеться у серпні 2018 року і триватиме 3 місяці. У разі позитивних результатів оператор зможе реалізовувати рішення і в інших регіонах.

Читайте: Плацкартні вагони зникнуть в Україні – Омелян назвав терміни

Нагадаємо, що 1 січня 2018 року Укртелеком підвищив тарифи на 8,3% в середньому.