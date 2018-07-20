В Україні посилять безпеку на дорогах – МВС

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий доручив керівництву Патрульної поліції посилити безпеку на дорогах в розпал сезону відпусток.

Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

– Вимагаю від керівництва патрульної поліції термінових, дієвих і ефективних кроків щодо підвищення безпеки на дорогах в розпал сезону відпусток. Наполягаю на особистій відповідальності керівників, – заявив Яровий.

У МВС збирають термінову селекторну нараду, на якій буде обговорюватися стан безпеки дорожнього руху та заходи його підвищення після двох трагічних ДТП з загиблими пасажирами в Миколаївській і Житомирській областях, які сталися сьогодні вранці.

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– Активний курортний сезон – це період підвищеної небезпеки на завантажених транспортом українських дорогах. Ми не можемо допускати таких численних людських жертв, які стали наслідком жахливих ДТП сьогодні вранці на Миколаївщині та Житомирської області. Про хід розслідування цих автокатастроф, які вже знаходяться на контролі керівництва НПУ, будуть звітувати начальники Головних управлінь Нацполіції Житомирської і Миколаївської областей, – додав перший заступник глави МВС.

Оновлено 18.03: Національна поліція України разом з Державною службою безпеки на транспорті проведе перевірки автоперевізників щодо всіх автостанцій та місць висадки/посадки пасажирів на наявність ліцензій та технічної справності автомобілів.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк на оперативній нараді по ДТП, які сьогодні сталися в Миколаївській, Хмельницькій та Житомирській областях і забрали життя 18 людей, пише прес-служба Мінінфраструктури.

– Особливу увагу буде приділено переобладнаним маршрутним автобусам. Людське життя – це найвища цінність, – сказав Лавренюк.

Він зазначив, що на наступне засідання уряду буде винесено на затвердження проект постанови про введення контролю швидкості на українських автошляхах.

– Така ситуація більше не може тривати! Недотримання правил дорожнього руху: швидкісного режиму і правил безпеки призводить до численних людських жертв на українських дорогах. Терпець урвався, і наша відповідь порушників ПДР і правил безпеки буде жорсткою. Вже на наступне засідання Кабінету міністрів буде винесений на затвердження підготовлений Міністерством інфраструктури, Міністерством економіки, Міністерством внутрішніх справ проект постанови про введення контролю швидкості на українських автошляхах, – цитує прес-служба Лавренюка.

Нагадаємо, сьогодні в Житомирській області на трасі Київ-Чоп маршрутне таксі протаранило вантажівку. В результаті ДТП 10 осіб загинули, 10 госпіталізовані.

Фото: ДСНС.