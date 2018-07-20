В Україні посилять контроль швидкості на дорогах

В українському уряді підготували проект постанови про посилення контролю швидкості на дорогах.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

– Уже на наступне засідання Кабінету міністрів буде винесено на затвердження підготовлений Міністерством інфраструктури, Міністерством економіки, Міністерством внутрішніх справ проект постанови про введення контролю швидкості на українських автодорогах, – зазначають у відомстві.

Відзначається, що поліція разом з Держслужбою безпеки на транспорті проведуть жорсткі перевірки автоперевізників всіма автостанціями та місць висадки/посадки пасажирів на наявність ліцензій і технічної справності автомобілів.

– Особлива увага буде приділена переобладнаним маршрутним автобусам, – уточнює міністерство.

Читайте: В Україні всі маршрутки, перероблені з вантажних, відправлять на металобрухт

Нагадаємо, перший заступник МВС Сергій Яровий доручив керівництву Патрульній поліції посилити безпеку на дорогах у розпал сезону відпусток.