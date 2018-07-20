В Україні всі маршрутки, перероблені з вантажних, відправлять на металобрухт

Держава посилює контроль за ринком автобусних пасажирських перевезень, зокрема, вилучатиме старі та непридатні для транспортування людей автобуси.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Володимир Омелян провів нараду з представниками автогалузі та керівниками компаній-перевізників, де заявив, що більшість автобусних перевезень в Україні здійснюється в небезпечних для пасажира умовах.

– Середній вік маршруток – понад 10 років, автобусів середньої та великої пасажиромісткості – більше 20 років. Частина автобусів, які називаються “маршрутками”, переобладнані з вантажних транспортних засобів. Часто такі транспортні засоби не відповідають ані вимогам безпеки, ані вимогам комфорту, – наголосив міністр.

Так, з 1 січня 2019 року маршрутки, які були переобладнані з вантажних авто на пасажирські, будуть евакуйовуватися на штрафні майданчики і відправлятися на металобрухт.

– Закликаю всіх перевізників вже зараз працювати над оновленням парку, – заявив Омелян.

Очільник міністерства також зазначив, що Укртрансбезпека разом із поліцією посилять контроль за ринком, зокрема, з метою боротьби із нелегальними перевізниками.

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Нагадаємо, в Україні посилять безпеку на дорогах.