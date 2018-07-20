PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / В Україні всі маршрутки, перероблені з вантажних, відправлять на металобрухт/

В Україні всі маршрутки, перероблені з вантажних, відправлять на металобрухт

Держава посилює контроль за ринком автобусних пасажирських перевезень, зокрема, вилучатиме старі та непридатні для транспортування людей автобуси.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Володимир Омелян провів нараду з представниками автогалузі та керівниками компаній-перевізників, де заявив, що більшість автобусних перевезень в Україні здійснюється в небезпечних для пасажира умовах.

– Середній вік маршруток – понад 10 років, автобусів середньої та великої пасажиромісткості – більше 20 років. Частина автобусів, які називаються “маршрутками”, переобладнані з вантажних транспортних засобів. Часто такі транспортні засоби не відповідають ані вимогам безпеки, ані вимогам комфорту, – наголосив міністр.

Так, з 1 січня 2019 року маршрутки, які були переобладнані з вантажних авто на пасажирські, будуть евакуйовуватися на штрафні майданчики і відправлятися на металобрухт.

– Закликаю всіх перевізників вже зараз працювати над оновленням парку, – заявив Омелян.

Очільник міністерства також зазначив, що Укртрансбезпека разом із поліцією посилять контроль за ринком, зокрема, з метою боротьби із нелегальними перевізниками.

Читайте: На Житомирщині маршрутка влетіла у вантажівку: 10 загиблих, 10 травмованих

Нагадаємо, в Україні посилять безпеку на дорогах.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Не дамо свій край нікому! Усик вийшов на зважування під пісню Браття
Вашингтон не підтримає проведення референдуму на Донбасі
Три різних сорти: як АТОвець зробив бізнес на воді
Москалькова поговорила з Сенцовим і показала фото
дтп
Смертельна ДТП на Житомирщині: список загиблих і постраждалих
Смертельна ДТП на Житомирщині – названа попередня причина
Криптовалюта і блокчейн в Україні: міфи, рішення та перспективи
дтп
На Хмельниччині авто протаранило вантажівку: загинула сім’я
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка