Вашингтон не підтримає проведення референдуму на Донбасі

У США не розглядають питання про підтримку проведення референдуму на Донбасі.

– Адміністрація США не розглядає питання про підтримку проведення референдуму на сході України, – наводить агентство Bloomberg слова глави Ради національної безпеки США Гарретта Маркіса.

Так, Bloomberg з посиланням на джерела повідомляє, що президент РФ Володимир Путін запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум на територіях тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

За словами джерел, про свою пропозицію Путін розповів на зустрічі з послами Росії 19 липня. Як стверджують співрозмовники агентства, президент РФ заявив, що було вирішено не озвучувати ініціативу про референдум публічно, “щоб президент США міг її обдумати”.

Нагадаємо, Ірина Геращенко виключила проведення на окупованій частині Донбасу будь-яких референдумів щодо статусу регіону.

Крім того, вона підтвердила, що українська сторона офіційно звернулася до американських партнерів із проханням надати інформацію про будь-які нові ідеї щодо України, про які заявив Володимир Путін під час з устрічі з президентом США в Гельсінкі.