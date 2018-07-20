Встановлено особу, причетну до вбивства Шеремета – Аброськін

У поліції заявили, що слідство встановило особу, яка може бути причетна до вбивства Шеремета, але поки її не ідентифіковано.

– Це правда. Багато критики кажуть, що немає позитивних результатів. Від імені кримінальної поліції можу сказати, що позитивні результати є. Проведена робота за певними напрямами. Сьогодні можу сказати, що встановлено особу, тобто не конкретна особу, а людину, яку можна ідентифікувати, – заявив заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін, повідомляє Обозреватель.

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За його словами, оперативники відпрацювали понад 3 тис. терабайт відеоматеріалів, які були вилучені в ході слідчо-оперативних заходів.

– Проведена робота дасть нам можливість встановити особу людини, яка була на відео безпосередньо під час мінування, – розповів Аброськін.

Поліцейський сказав, що не може розповісти більше, тому що у нього немає для цього дозволу від слідчого.

Нагадаємо, у розслідуванні вбивства Шеремета слідство допустило серйозну помилку. Вилучивши 201 камеру відеоспостереження, ще одна – і, як виявилося, найважливіша камера – була не вилучена.

Фото: В’ячеслав Аброськін