Завдали шкоди у 955 млн грн! Десятки міжнародних компаній потрапили у скандал

Прокуратура Києва розслідує закупівлі аутстаффингових послуг у компаній Промоушн Аутсорсинг і Промоушн Стафф.

Згідно з визначенням Дніпровського райсуду Києва у справі N755/16816/17 від 11 липня, клієнти цих фірм – компанії Хуавей Україна, Самсунг Електронікс Україна, Київстар, Нова пошта, повідомляє УНІАН.

– Невстановленими особами впроваджено протиправний механізм надання найбільшим бюджетоутворюючим підприємствам країни, в т. ч. з іноземним капіталом,.. послуг з незаконного виведення коштів за кордон та ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів, – повідомляє суд.

Прокуратура встановила, що посадові особи зазначених компаній перераховували на рахунки підконтрольних їм Промоушн Аутсорсинг і Промоушн Стафф гроші за нібито надання кваліфікованих спеціалістів, необхідних для виконання основної діяльності замовника (послуги аутсорсингу). Але фактично працівники відбиралися і працевлаштувались компаніями-замовниками послуг.

Ці фірми, згідно з висновком Дослідного інформаційно-консультаційного центру, завдали понад 955 млн грн збитків державі.

Суд надав прокуратурі тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у Промоушн Аутсорсингу і Промоушн Стаффа документів, що вказують на їхні відносини з замовниками, серед яких також ППГ Україна, Тойота–Україна, Хускварна Україна, Альянс Холдинг, ФМС Україна, Дебтекс Україна, Мілі, Дікергофф Цемент Україна, Адідас-Україна, Віжн Україна.

Також у списку значаться: Гібсон Інновейшнз Україна, БСХ Побутова Техніка, Коніка Мінолта Україна, Філіпс Україна, Піонер насіння Україна, Дюпон Україна, Кімберлі-Кларк Україна, Санофі – Авентіс Україна, Селдіко, БАСФ, Тева Україна, Проктер енд Гембл Україна, Монделіс Україна, Телесвіт, Данон Дніпро, Сингента, Якобс Україна, Байєр, Дхл Інтернешнл Україна, Філіпс Світлові Рішення Україна, Ейвон Косметікс Юкрейн, Адам Україна, Лореаль Україна, Шелл Юкрейн Експлорейшн Енд Продакшн, ЗІП, Промінвестбанк.

Наразі компанії не робили жодних офіційних заяв і не давали коментарів.

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Нагадаємо, що раніше було заарештовано керівників державного підприємства Дніпропетровський облавтодор та Відкритого акціонерного товариства ДАК Автомобільні дороги України, які в 2016-2017 роках вносили до актів виконаних робіт завищені показники виконаних робіт з будівництва та ремонту доріг.