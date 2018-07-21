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ДТП на Житомирщині: поліція затримала власника маршрутного автобуса

Правоохоронці затримали власника маршрутного автобуса, який напередодні  зіткнувся з вантажівкою, унаслідок чого загинули 10 людей.

– Вилучено обидва транспортні засоби-учасники ДТП та призначено експертизу їх технічного стану, опитано водія вантажівки, очевидців та потерпілих, рідних загиблого водія мікроавтобусу, – зазначили у прес-службі ГУ НП у Житомирській області.

Вже встановлено низку порушень вимог щодо технічного стану маршрутного автобусу.

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В  порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу затримано власника транспортного засобу, 41-річного жителя Рівненської області.

Водій маршрутки, 40-річний житель міста Рівного, та ще 9 його пасажирів від отриманих травм загинули. Серед них:

діти:

  • житель м. Новоград-Волинського, 2002 р.н.;
  • житель с. Гульська Новоград-Волинського району, 2004 р.н.;
  •  громадянка Росії, 2010 р.н.;

дорослі:

  • громадянка Росії, 1984 р.н.;
  • громадянин Грузії, 1962 р.н.;
  • жителька м. Рівного, 1995 р.н.;
  • жителька м. Києва, 1964 р.н.;
  • жителька м. Києва, 1958 р.н.;
  • жителька м. Нової Каховки Херсонської області, 1944 р.н.

Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та ст. 287 (Випуск в експлуатацію технічно тнесправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) КК  України.

Нагадаємо, 20 липня у Житомирській області на трасі Київ-Чоп маршрутне таксі протаранило вантажівку. Внаслідок ДТП 10 чоловік загинули, 10 госпіталізували. 21 липня у Житомирській області – день жалоби за загиблими.

Фото: ГУ НП у Житомирській області. 

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