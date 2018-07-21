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Катастрофа MH-17: Порошенко ратифікував угоди з Нідерландами

Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди з Нідерландами про співробітництво щодо катастрофи MH17 на Донбасі.

– Ратифікація цієї угоди та імплементація її положень у національне законодавство забезпечує співробітництво між компетентними органами обох держав, визначає порядок та особливості виконання окремих процесуальних дій у межах угоди з метою здійснення ефективного кримінального переслідування і засудження осіб, причетних до збиття літака, у межах судової системи Нідерландів, – повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Читайте: Катастрофа МН17: Росію зловили на брехні про Бук

Як зазначається, відповідну угоду між країнами було підписано у липні 2017 року в Таллінні.

Раніше Факти  ICTV писали, що міністри закордонних справ G7 закликали Росію добросовісно співпрацювати з Австралією та Нідерландами, щоб пояснити і вирішити всі питання щодо російського ЗРК “БУК”, який, за результатами розслідування Спільної слідчої групи, збив малазійський Boeing.

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