Катастрофа MH-17: Порошенко ратифікував угоди з Нідерландами

Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди з Нідерландами про співробітництво щодо катастрофи MH17 на Донбасі.

– Ратифікація цієї угоди та імплементація її положень у національне законодавство забезпечує співробітництво між компетентними органами обох держав, визначає порядок та особливості виконання окремих процесуальних дій у межах угоди з метою здійснення ефективного кримінального переслідування і засудження осіб, причетних до збиття літака, у межах судової системи Нідерландів, – повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Читайте: Катастрофа МН17: Росію зловили на брехні про Бук

Як зазначається, відповідну угоду між країнами було підписано у липні 2017 року в Таллінні.

Раніше Факти ICTV писали, що міністри закордонних справ G7 закликали Росію добросовісно співпрацювати з Австралією та Нідерландами, щоб пояснити і вирішити всі питання щодо російського ЗРК “БУК”, який, за результатами розслідування Спільної слідчої групи, збив малазійський Boeing.