ООС: троє українських бійців отримали поранення

Бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

– Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Троїцького, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Авдіївки, Красногорівки, Березового, Мар’їнки, Новомихайлівки, Богданівки, Лебединського, Павлополя, Талаківки, Гнутового, Широкиного та Водяного. Поряд із цим, противник у районі Гнутового застосував 120-мм міномет, а захисників Павлополя обстріляв протитанковими керованими ракетами. В районі Красногорівки зафіксовано роботу ворожої снайперської групи, – зазначили у прес-центрі ООС.

Внаслідок активних бойових дій ворога троє захисників України отримали поранення.

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За даними розвідки один окупант загинув та ще одного було поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 3 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Причепилівки та Авдіївки. Втрат серед бійців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що конфлікт на Донбасі вдасться врегулювати.

Фото: ООС