Свободу Сенцову! У Москві біля будівлі уряду активісти вивісили банер

У Москві поряд з будівлею російського уряду з’явився банер на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст, правозахисник Денис Стяжкин.

– Активісти вивісили банер “Свободу Сенцову” на тлі будинку, – написав Стяжкин.

На опублікованих фото видно, що на банері зображений Сенцов і написано “Свободу політичним в’язням”.

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Нагадаємо, що режисер Олег Сенцов був затриманий у Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили у підготовці теракту, а також у зберіганні зброї і вибухівки. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії.

14 травня 2018 року Сенцов почав голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів. Подавати прохання про помилування він відмовився.

ФОТО: Денис Стяжкин/Twitter