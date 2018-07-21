Україна прагне введення санкцій проти Чорноморських портів РФ

Україна виступає за введення санкцій проти Чорноморських портів Росії у зв’язку з блокадою Азовського моря.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі 112 Україна.

– Ми проводимо переговори з нашими європейськими, американськими партнерами, щоб відповідні санкції було застосовано і до Чорноморських портів РФ через блокаду Азовського моря та українських портів в Азовському морі, – відзначив Омелян.

Крім того, він вважає, що РФ жорстоко поплатиться за будівництво Керченського мосту.

– Ми бачимо, що санкційна хвиля не зменшується, а навпаки збільшується. Останній розгляд у Конгресі США щодо розширення санкційного списку і взагалі можливості визнання Росії як країни, яка спонсорує тероризм, – більше, ніж адекватна відповідь на всі безчинства РФ. Ми бачимо, що вже 6 осіб з ЄС, які були причетні до побудови цього мосту, знаходяться під санкціями, – додав Омелян.

Нагадаємо, ЗСУ отримали наказ зупинити російські провокації в Азовському морі.

Фото: Vladgalenko/Dreamstime.com