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В аеропорту Львова скасували два рейси Austrian Airlines – причина

Авіакомпанія Austrian Airlines скасувала рейс з Відня до Львова і зі Львова до Відня, які повинні були відбутися сьогодні, 21 липня.

Про це повідомили у прес-службі Міжнародного аеропорту Львів, передає УНІАН.

Читайте: Страйк в Ryanair: лоукостер скасує до 600 рейсів

Як наголошується в повідомленні, рейси AUA383 / 384 на лінії Відень-Львів-Відень, які повинні були відбутися 21 липня, скасовані з технічних причин.

Раніше Факти ICTV писали, що у Львові скасували 4 рейси до Туреччини та Тунісу.

Фото: Міжнародний аеропорт Львів

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