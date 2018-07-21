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Їхав дуже швидко і заснув за кермом: подробиці смертельної ДТП на Житомирщині

Водій маршрутного автобуса, який 20 липня потрапив у смертельну ДТП у Житомирській області, не мав посвідчення категорії D і не мав права керувати автобусом, дозвільних документів на перевезення у нього також не було.

Про це заявив заступник начальника управління держслужби Укртрансбезпека Іван Герега, повідомляє видання Журнал Житомира.

Зазначається, що водій “позичив” мікроавтобус у товариша і повинен був повернути його наступного дня. Фірма, яка мала право на нерегулярні перевезення, зареєстрована в одному з будинків в селі під Рівним, її парк – один мікроавтобус, який і позичив водій.

За словами начальника облуправління Укртрансбезпеки Миколи Коваленка, автоперевізник не має договору на передрейсовий технічний огляд транспортного засобу і медичний огляд водіїв. В управлінні також заявили, що працевлаштованих водіїв у підприємців не було.

У свою чергу одна з постраждалих у ДТП заявила, що водій маршрутки Київ-Рівне їхав надто швидко і міг заснути за кермом, внаслідок чого і сталася аварія.

– Він їхав дуже швидко. І потім раптом удар. Коли мене вже винесли з маршрутки, інші пасажири говорили, що водій заснув за кермом. Він виїхав з Рівного до Києва о 5 ранку, потім відразу повертався, – повідомила жінка, яка зараз перебуває у лікарні.

За даними медиків, у Житомирській обласній лікарні перебуває четверо найважчих з постраждалих.

– Один пацієнт в операційній, проводиться оперативне лікування. Двоє чоловіків у свідомості, політравми та травми, один невідомий без свідомості, забій мозку, перелом щелепи, перелом кісток черепа. В основному, черепно-мозкові травми і торакальні травми, – кажуть у лікарні.

Читайте: ДТП на Житомирщині: поліція затримала власника маршрутного автобуса

Нагадаємо, 20 липня у Житомирській області на трасі Київ-Чоп маршрутне таксі протаранило вантажівку. Внаслідок ДТП 10 чоловік загинули, 10 госпіталізували. 21 липня у Житомирській області – день жалоби за загиблими.

Фото: ГУ НП у Житомирській області. 

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