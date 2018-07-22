Доба на Донбасі: бойовики порушили перемир’я 15 разів

Протягом доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі, в тому числі двічі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських захисників немає.

Упродовж 21 липня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Противник 15 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 2 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє штаб ООС.

Бойовики вели прицільний вогонь по захисниках Кримського, Причепилівки, Майорська, Авдіївки, Пісків, Красногорівки, Лебединського, Павлополя, Талаківки та Широкиного.

Крім того, противник застосував 82-мм міномети в районах Лебединського та Талаківки.

Читайте: Вашингтон не підтримає проведення референдуму на Донбасі

Своїми провокативними діями окупанти намагалися змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити Україну в недотриманні оголошеного перемир’я.

Упродовж поточної доби бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ біля Кримського, Талаківки, Водяного, Широкиного та Гнутового.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Раніше бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ на Донбасі. Троє бійців зазнали поранень.

Фото: Міноборони