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Грози, град і шквали. Українців чекає негода (КАРТА)

У неділю, 22 липня, в Україні, зокрема в Києва та Київській області, очікуються грози, град і шквали.

Про це повідомляє ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр.

– У найближчі три години з утриманням до кінця доби 22 липня в Україні, зокрема в Києві та Київській області, крім південних регіонів, – грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Пурхав, як метелик, жалив, як бджола. Українці вітають Усика з перемогою

Раніше потужна злива затопила Хмельницький. Подекуди вода сягала людям по коліна, змиваючи навіть номерні знаки на машинах.

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