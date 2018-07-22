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Київський сміттєспалювальний завод призупинив прийом відходів

Сміттєспалювальний завод Енергія, що знаходиться у Києві, призупинив прийом сміття.

Сміття

Київський сміттєспалювальний завод Енергія тимчасово призупиняє прийом відходів через те, що 31 серпня завершується дія угоди з владою Києва, повідомляє Київенерго.

Наразі у підприємства є близько 10 тонн запасів твердих побутових відходів, яких достатньо для планової роботи до 31 липня.

З 1 серпня завод перейде в управління міської влади як об’єкт комунальної власності.

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До слова, у місті Підгороднє Дніпропетровської області спалахнула пожежа на відкритій території полігону для переробки твердих побутових відходів.

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