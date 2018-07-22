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Літак Великої Британії провів розвідку біля Криму

21 липня літак ВПС Великої Британії провів розвідку біля окупованого Криму.

Крим

21 липня літак військово-повітряних сил Великобританії Raytheon Sentinel R1 провів розвідку неподалік від берегів окупованого Криму, повідомляє Plane Radar.

Згідно з інформацією ресурсу, повітряне судно з бортовим номером ZJ691 піднялося з британської військової бази Акротірі, яка розташовується на Кіпрі.

Під час розвідки літак двічі облетів узбережжя окупованого півострова.

Читайте: Україна введе санкції проти російських ЗМІ в Криму

До слова, п’ять країн приєдналися до рішення Європейської ради щодо продовження санкцій відносно анексованого Криму.

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