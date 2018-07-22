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Поставки хлору в Україні стабілізувалися

Ситуація з постачанням рідкого хлору в Україні стабілізувалася, всі водоканали працюють у штатному режимі.

Вода з-під крану

Ситуація з постачанням рідкого хлору, який необхідний для очищення води, стабілізувалася, водоканали не обмежують подачу води, повідомляє асоціація Укрводоканалекологія.

– АТ ДніпроАзот відновлює роботу хлорної групи цехів, найближчим часом очікується випуск першої продукції. У підприємств водопровідно-каналізаційного господарства з’явилася можливість купувати рідкий хлор в Румунії та Угорщині за низькими цінами, але є необхідність додаткового опрацювання питань доставки, – йдеться у повідомленні.

Наразі забезпеченість рідким хлором задовільна, але достатня для безперебійного водопостачання.

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До слова, ДніпроАзот повідомив про відновлення роботи хлорної групи цехів.

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