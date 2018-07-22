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У Донецькій області затримали прихильника “ДНР”

У Донецькій області правоохоронці затримали чоловіка з “документами” “ДНР”.

ДНР

На КПП Мар’їнка (Донецька область) правоохоронці затримали чоловіка і виявили у нього документи з символікою “ДНР”, повідомляє прес-центр штабу ООС.

Прихильник “ДНР” намагався дати хабар військовим, щоб ті не розголошували інформацію про нього.

– При огляді автомобіля Toyota Corolla виявили тайник, де знаходилися документи з символікою “ДНР”, оформлені на жителя Донецька громадянина К., а саме: службове посвідчення “Международная национально-патриотическая и спортивно-оборонная организация ДНР “Казачество ДНР”, знак якості “Народный контролер общественного движения “Донецкая республика” та членський білет громадського руху “Донецкая республика”, – йдеться у повідомленні.

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Матеріали за даним фактом передали працівникам Національної поліції, оскільки в діях затриманого вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

До слова, контррозвідка СБУ затримала учасницю незаконних збройних формувань “ДНР”, яка ховалася від правосуддя.

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