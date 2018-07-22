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У Кривому Розі пройшов Марш рівності

Марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти пройшов у Кривому Розі сьогодні, 22 липня. В акції взяли участь близько 30 осіб.

Марш рівності в Кривому Розі стартував о 9 ранку в районі Піонера та пройшов по проїжджій частині біля зупинки 9-а міська лікарня, повідомляє Первый городской.

Учасники тримали райдужні прапори ЛГБТ-спільноти. Ходу охороняла безпрецедентна кількість поліцейських.

Після завершення маршу учасники акції сіли в автобус, який відвіз їх у безпечне місце. Демонстрація пройшла без ексцесів.

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У Кривому Розі пройшов Марш рівності / 7 фотографий

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За даними Гей-альянс Україна, в Марші рівності взяло участь близько 40 осіб.

Уночі багатьом представникам місцевої ЛГБТ-спільноти надійшли повідомлення з погрозами від невідомих осіб.

Частина зареєстрованих відмовилася від участі в Марші через страх подальшого переслідування і розправи

Нагадаємо, 17 червня у Києві пройшов Марш рівності. В акції на захист прав ЛГБТ взяли участь понад 5 тисяч осіб.

Фото: Первый городской

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