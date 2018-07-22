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Україна введе санкції проти російських ЗМІ в Криму

Україна планує ввести санкції проти російських ЗМІ в окупованому Криму.

Крим

Член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський заявив, що Україна планує запровадити санкції проти всіх юридичних та фізичних осіб причетних до розподілу ефіру в окупованому Криму, повідомляє Крим.Реалії.

– Ми зібрали всю інформацію, де в Криму мовлять російські радіостанції і канали. Ми зібрали інформацію про їхніх керівників, власників, про всіх чиновників, які розподіляли частоти між цими радіостанціями. Це 500 сторінок великого документа, фінальну версію якого ми незабаром плануємо презентувати. І всі ці люди отримають по заслугах, – сказав Костинський.

Проект розробляє Нацрада з питань телебачення та радіомовлення спільно з СБУ, Міністерством юстиції, Міністерством закордонних справ та Міністерством інформаційної політики.

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До слова, Україна виступає за введення санкцій проти Чорноморських портів Росії у зв’язку з блокадою Азовського моря.

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