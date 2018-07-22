Український прапор замайорить у всіх містах Донеччини та Луганщини – Порошенко

Усі населені пункти на сході України будуть звільнені від незаконних збройних формувань, як у липні 2014 року були звільнені міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне, переконаний Петро Порошенко.
Про це президент України Петро Порошенко заявив у Facebook.
– У ці дні чотири роки тому наші мужні захисники повернули мир до Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного, звільнивши їх від російських найманців.
Впевнений, український синьо-жовтий прапор замайорить у всіх містах і селах Донеччини та Луганщини, – написав Порошенко.
Читайте: Усе вирішимо! Трамп упевнений у закінченні конфлікту в Україні
Нагадаємо, минулої доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі. Двічі ворог стріляв із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Фото: Прес-служба АП
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+