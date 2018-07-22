Український прапор замайорить у всіх містах Донеччини та Луганщини – Порошенко

Усі населені пункти на сході України будуть звільнені від незаконних збройних формувань, як у липні 2014 року були звільнені міста Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне, переконаний Петро Порошенко.

Про це президент України Петро Порошенко заявив у Facebook.

– У ці дні чотири роки тому наші мужні захисники повернули мир до Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного, звільнивши їх від російських найманців.

Впевнений, український синьо-жовтий прапор замайорить у всіх містах і селах Донеччини та Луганщини, – написав Порошенко.

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Нагадаємо, минулої доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі. Двічі ворог стріляв із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Фото: Прес-служба АП