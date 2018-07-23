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132 пляжі України, де не можна купатися (КАРТА)

Центр громадського здоров’я МОЗ оновив карту пляжів і рекреаційних зон України та Києва, де не рекомендовано купатися. На 132 річкових пляжах мікробне забруднення води перевищує норми.

Пляжі Києва

У межах здійснення моніторингу проводиться перевірка за якістю води на 650 річкових пляжах та у рекреаційних зонах України, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.

– За період із 12 по 18 липня 2018 року було проведено 1041 дослідження якості річкової води за мікробіологічними показниками: з них не відповідають нормативам на мікробне забруднення по індексу ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) 132 дослідження (12,7%), – йдеться у повідомленні.

Крім того, було проведено моніторинг якості води 185 морських і річкових пляжів на території південних областей України, що мають вихід на морське узбережжя (Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області, м. Чорноморськ, м. Київ).

Із них 143 морських і 42 річкових (у тому числі в Києві) із 220 зареєстрованих (178 морських і 42 річкових) пляжів.

Читайте: Бійки за місце під сонцем. Де в Одесі знайти безкоштовні пляжі

– За період з 13 по 19 липня 2018 року було проведено 626 досліджень якості води на території південних областей України, що мають вихід на морське узбережжя: з них 36 проб (5,8%) не відповідають вимогам стандарту на мікробне забруднення (морська вода – 1,4% із 507 досліджень, річкова вода – 24,4% із 119 досліджень), – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, чим можна заразитися на пляжі та як не зіпсувати відпустку хворобою.

Фото: pleso.org

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