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Автори антирейтингу рабства показали Крим російським

На інтерактивній карті Глобального індексу рабства Крим позначений як частина Росії.

На інтерактивній карті Глобального індексу рабства, яку опублікувала організація Walk Free Foundation, Кримський півострів позначений як частина Росії.

Це сталося попри те, що анексія Криму Росією не визнається міжнародними інституціями, пише Європравда.

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Автори антирейтингу рабства показали Крим російським / 3 фотографии

Зауважимо, на багатьох інших картах, доступних на сайті globalslaveryindex, Крим ідентифіковано як територію України.

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Як повідомлялося, за даними рейтингу, в Україні жертвами сучасного рабства є близько 286 тисяч людей.

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