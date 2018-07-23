Безперервно тече коричнева рідина – курорт Одеси заливає стоками

В Одесі з дельфінарію в море з труби безперервно випливають стоки.

Про це написала волонтер Тетяна Тюшева на своїй сторінці в Facebook.

– Це відео знято зараз на пляжі біля дельфінарію. Потік не припиняється вже хвилин 20. Хто може вплинути на цю ситуацію?! Це взагалі ні в які ворота! І це не з будови, яка тут ведеться (смердить лайном). Про ці сливи я вже чула протягом часу, з тих пір як працює дельфінарій Немо, – йдеться в повідомленні.

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З дельфінарію в море виходить труба, з якої безперервно тече густа коричнева рідина.

Поруч знаходяться сходинки для відпочиваючих, щоб купатися.



До речі, окупований Сімферополь потопає у смітті. У місті здорожчали послуги з вивезення сміття, а сміттєвих звалищ стає все більше.