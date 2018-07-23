Допустили помилку – справу Гриба повернули прокурору

Справу українського політв’язня Павла Гриба повернули прокурору Краснодарського краю.
Суд в Ростові-на-Дону повернув прокурору Краснодарського краю справу українського політв’язня Павла Гриба, якого звинувачують у сприянні тероризму і тепер має бути складено новий обвинувальний висновок, повідомляє Інтерфакс.
– Кримінальну справу стосовно Павла Гриба повернуто прокурору Краснодарського краю у зв’язку з тим, що були перешкоди для розгляду даної кримінальної справи. Органами попереднього розслідування була допущена помилка, поставлена редакція кримінального закону, яка не діяла… Прокурору Краснодарського краю повернули цю справу, щоб було складено новий обвинувальний висновок відповідно до законодавства, – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, український політв’язень Павло Гриб, якого утримують в Росії, відмовився визнавати свою провину у сприянні тероризму.