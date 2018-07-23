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Допустили помилку – справу Гриба повернули прокурору

Справу українського політв’язня Павла Гриба повернули прокурору Краснодарського краю.

Павло Гриб

Суд в Ростові-на-Дону повернув прокурору Краснодарського краю справу українського політв’язня Павла Гриба, якого звинувачують у сприянні тероризму і тепер має бути складено новий обвинувальний висновок, повідомляє Інтерфакс.

– Кримінальну справу стосовно Павла Гриба повернуто прокурору Краснодарського краю у зв’язку з тим, що були перешкоди для розгляду даної кримінальної справи. Органами попереднього розслідування була допущена помилка, поставлена ​​редакція кримінального закону, яка не діяла… Прокурору Краснодарського краю повернули цю справу, щоб було складено новий обвинувальний висновок відповідно до законодавства, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, український політв’язень Павло Гриб, якого утримують в Росії, відмовився визнавати свою провину у сприянні тероризму.

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