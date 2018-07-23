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Катували та ґвалтували: Геращенко розкрила діагнози екс-полонених на Донбасі

Усі звільнені на Донбасі українські полонені мають сліди тортур і у всіх були проблеми із зубами, а 12 осіб зізнались у сексуальних зґвалтуваннях.

Представник України у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Ірина Геращенко у коментарі Українські правді розповіла, які діагнози встановили українські лікарі, що оглядали екс-полонених.

– У мене є довідка щодо тих діагнозів, які встановили лікарі після огляду наших звільнених заручників. У всіх були черепно-мозкові травми. Це свідчить про те, що всіх їх катували, били по голові. У всіх були проблеми з зубами. Це також свідчить про тортури, побиття, погане харчування, нестачу повітря. А 12 осіб зізнались у сексуальних зґвалтуваннях, – наголосила Геращенко.

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Як повідомлялося, НАТО і Україна закликали Росію звільнити полонених на Донбасі українців.

Фото: УНИАН

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