PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Нормандська четвірка зустрінеться у липні - МЗС/

Нормандська четвірка зустрінеться у липні – МЗС

Зустріч Нормандської четвірки на рівні політичних директорів планують провести наприкінці цього тижня.

МЗС

Про це заявив політичний директор МЗС Олексій Макєєв, передає Інтерфакс-Україна.

– Так, плануємо таку зустріч (Нормандської четвірки на рівні політичних директорів. – Ред.) наприкінці тижня, – сказав він.

Читайте: Конфлікт на Донбасі: наскільки лідери країн Заходу готові на рішучіші дії

Раніше дипломатичне джерело в Берліні повідомило, що зустріч політдиректорів країн Нормандського формату пройде в Берліні 26 липня.

У свою чергу МЗС ФРН поки не підтверджує зустріч і не називає деталей.

Нагадаємо, на переговорах Нормандської четвірки у Берліні 11 червня вперше піднімалося питання розміщення миротворців ООН на Донбасі.

Фото: МЗС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Леонід Кучма
Конфлікт на Донбасі: наскільки лідери країн Заходу готові на рішучіші дії
Нормандський формат дасть значний імпульс роботі ТКГ у Мінську
Миротворці ООН
Миротворці на Донбасі: Росія пропонує “тотально фейкову місію”
Нормандський формат
3 головні питання на зустрічі Нормандської четвірки
Нормандський формат
Німеччина прогнозує складні переговори Нормандської четвірки
Петро Порошенко
Зустріч Нормандської четвірки: Порошенко назвав головні теми
Нормандський формат
Зустріч глав МЗС Нормандської четвірки відбудеться: названі місце і дата
Миротворці, реформи та Північний потік-2. Про що говорили Порошенко та Штайнмайєр
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка