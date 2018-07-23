Нормандська четвірка зустрінеться у липні – МЗС

Зустріч Нормандської четвірки на рівні політичних директорів планують провести наприкінці цього тижня.
Про це заявив політичний директор МЗС Олексій Макєєв, передає Інтерфакс-Україна.
– Так, плануємо таку зустріч (Нормандської четвірки на рівні політичних директорів. – Ред.) наприкінці тижня, – сказав він.
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Раніше дипломатичне джерело в Берліні повідомило, що зустріч політдиректорів країн Нормандського формату пройде в Берліні 26 липня.
У свою чергу МЗС ФРН поки не підтверджує зустріч і не називає деталей.
Нагадаємо, на переговорах Нормандської четвірки у Берліні 11 червня вперше піднімалося питання розміщення миротворців ООН на Донбасі.
Фото: МЗС
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