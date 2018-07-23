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Нова катастрофа у Криму: Сімферополь потопає у смітті

В окупованому Сімферополі здорожчали послуги з вивезення сміття, а сміттєвих звалищ стає все більше.

мусор в крыму

Про це повідомляють Крим.Реалії.

Ситуація зі збором відходів у Сімферополі значно ускладнилася з минулого року після того, як полігон твердих побутових відходів у Кам’янці (Сімферопольський район) закрили на рекультивацію.

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Тепер всі відходи з Сімферополя та прилеглих населених пунктів звозять на полігон у селі Тургєнєвому (Білогірський район).

Кожен раз сміттєвози долають понад 100 км (туди і назад). Це ускладнило санітарну ситуацію в Сімферополі – постійно з’являються звалища, а міські контейнери завалюють будівельним сміттям.

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Нова катастрофа у Криму: Сімферополь потопає у смітті / 5 фотографий

Раніше сервіс Booking.com виключив можливість бронювати житло в анексованому Росією Криму.

Фото: RFE/RL.

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