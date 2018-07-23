В окупованому Сімферополі здорожчали послуги з вивезення сміття, а сміттєвих звалищ стає все більше.
Про це повідомляють Крим.Реалії.
Ситуація зі збором відходів у Сімферополі значно ускладнилася з минулого року після того, як полігон твердих побутових відходів у Кам’янці (Сімферопольський район) закрили на рекультивацію.
Читайте: Випалене поле: Крим перетворюється на пустелю
Тепер всі відходи з Сімферополя та прилеглих населених пунктів звозять на полігон у селі Тургєнєвому (Білогірський район).
Кожен раз сміттєвози долають понад 100 км (туди і назад). Це ускладнило санітарну ситуацію в Сімферополі – постійно з’являються звалища, а міські контейнери завалюють будівельним сміттям.
Нова катастрофа у Криму: Сімферополь потопає у смітті / 5 фотографий
Раніше сервіс Booking.com виключив можливість бронювати житло в анексованому Росією Криму.
Фото: RFE/RL.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+