PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / ООС: бойовикі обстріляли захисників Зайцевого та Авдіївки, є поранений/

ООС: бойовикі обстріляли захисників Зайцевого та Авдіївки, є поранений

За минулу добу на Донбасі бойовики 15 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, важке озброєння не застосовували, поранено одного військовослужбовця.

Про це повідомили в прес-центрі штабу Операції об’єднаних сил (ООС).

– Противник 15 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося, – йдеться у зведенні, опублікованій на сторінці прес-центру штабу в соцмережі Facebook у понеділок вранці.

Як наголошується, бойовики вели прицільний вогонь по захисникам Кримського, Новоолександрівки Зайцевого, Авдіївки, Старогнатівки, Мар’їнки, Лебединського, Талаківки, Гнутового, Водяного і Широкиного.

Читайте: Катували та ґвалтували: Геращенко розкрила діагнози екс-полонених на Донбасі

Крім того, за поточну добу бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Майорського.

За даними української розвідки, двоє бойовиків були поранені.

Нагадаємо, на Донеччині правоохоронці затримали чоловіка з “документами” “ДНР”.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Доба на Донбасі: бойовики порушили перемир’я 15 разів
ООС: троє українських бійців отримали поранення
Вашингтон не підтримає проведення референдуму на Донбасі
Бойовики атакували прикордонників під Маріуполем
Путін запропонував Трампу референдум на Донбасі – Bloomberg
ООС: ворог відкрив вогонь біля Широкиного, трьох бойовиків знищено
Усе вирішимо! Трамп упевнений у закінченні конфлікту в Україні
Бойовики влаштували провокацію для зриву виконання рішення ТКГ
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка