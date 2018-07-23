ООС: бойовикі обстріляли захисників Зайцевого та Авдіївки, є поранений

За минулу добу на Донбасі бойовики 15 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, важке озброєння не застосовували, поранено одного військовослужбовця.

Про це повідомили в прес-центрі штабу Операції об’єднаних сил (ООС).

– Противник 15 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося, – йдеться у зведенні, опублікованій на сторінці прес-центру штабу в соцмережі Facebook у понеділок вранці.

Як наголошується, бойовики вели прицільний вогонь по захисникам Кримського, Новоолександрівки Зайцевого, Авдіївки, Старогнатівки, Мар’їнки, Лебединського, Талаківки, Гнутового, Водяного і Широкиного.

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Крім того, за поточну добу бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Майорського.

За даними української розвідки, двоє бойовиків були поранені.

Нагадаємо, на Донеччині правоохоронці затримали чоловіка з “документами” “ДНР”.