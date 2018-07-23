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Павло Гриб відмовився визнавати провину у сприянні тероризму

Український політв’язень Павло Гриб, якого утримують в Росії, відмовився визнавати свою провину у сприянні тероризму.

Павло Гриб

Український політв’язень Павло Гриб, якого утримують в Росії, під час суду відмовився визнавати провину у сприянні тероризму, повідомляє 112 Україна.

Таку заяву Гриб зробив в Ростові, де почався розгляд справи по суті щодо українця.

– Я повністю не згоден з пред’явленим звинуваченням, – сказав український політв’язень.

Він додав, що під час слідства були допущені критичні помилки.

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У суді Ростова Грибу зачитали обвинувальний акт, повідомила журналістка Ірина Ромалійська у Facebook.

– За версією обвинувачення, він схиляв (в розмовах та по листуванню в скайпі) російську школярку Тетяну Єршову виготовити вибухівку та підірвати її на шкільній лінійці. Дівчинка нібито не любила вчителів, учнів та всіх росіян, – йдеться у повідомленні.

До слова, кремлівського політв’язня Олександра Кольченко шантажують співробітники ФСБ і нав’язують російське громадянство.

Фото: Ігор Гриб

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