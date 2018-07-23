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Порошенко наклав вето на закон щодо контрабанди лісів

Президент Петро Порошенко наклав вето на закон, що має запобігти контрабанді лісів.

Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко наклав вето на закон №5495, що прийняла Верховна Рада, який має запобігти контрабанді необроблених лісоматеріалів та сприяти збереженню українських лісів, повідомляється на сайті Верховної Ради.

– Готується до розгляду з вето президента, – саме так наразі вказується стан законопроекту.

Законопроект повернуто з пропозиціями президента, проте зараз не зазначено, що саме пропонує змінити Порошенко.

Читайте: Незаконна вирубка та контрабанда лісу в Україні – нові штрафи та покарання

До слова, минулого року президент України Петро Порошенко підписав закон, який посилює адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення вимог збереження лісу.

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