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Посол Італії підтвердив підтримку суверенітету України – МЗС

Посол Італії в Україні Давіда Ла Чечілія підтвердив підтримку його країною суверенітету і територіальної цілісності України на всіх міжнародних майданчиках.

украина-италия

Про це він сказав під час зустрічі з заступником міністра закордонних справ України Оленою Зеркаль, на яку він був запрошений за роз’ясненнями у зв’язку з неприпустимими висловами про Україну міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, повідомляє МЗС.

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– Позиція Італії по підтримці суверенітету і територіальної цілісності України чітка і послідовна, про що Італія офіційно заявляла на всіх міжнародних майданчиках, включаючи нещодавні заходи, які відбулися в рамках ЄС, НАТО і G7, – сказав він.

У свою чергу, в МЗС зазначили, що Київ розраховує на те, що Рим і надал сприятиме збереженню єдиної позиції ЄС по підтримці України в боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, вчора The Washington post розповів, як італійський політик Маттео Сальвіні охарактеризував події 2014 року в Україні фейковими, порівнюючи їх із законним референдумом у Криму, на якому більшість громадян проголосували за приєднання до Росії.

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